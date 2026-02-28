Evroliga otkazala takmičenje i oglasila se zbog ratnog haosa

Nova pre 2 sata
Evroliga otkazala takmičenje i oglasila se zbog ratnog haosa

Evroliga se u subotu suočila sa haosom i ratnim stanjem u Abu Dabiju, zbog čega je otkazano takmičenje mlađih kategorija.

Kvalifikacioni "NextGen" turnir Evrolige održavao se po planu u subotu u Abu Dabiju, ali je onda rat sve poremetio. Utakmica je prekinuta zbog napada Irana na Abu Dabi, pa se Evroliga oglasila i saopštila da su kvalifikacije obustavljene iz predostrožnosti. Nedugo zatim Evroliga je objavila da će meč Monaka i Arisa biti nastavljen od 14 sati po vremenu u Srbiji, ali je nešto posle 15 časova stigla ipak očekivana vest. "Košarkaška Evroliga sa žaljenjem objavljuje
