Kako u svetu reaguju na napad Izraela i SAD na Iran: Rusija upoznata sa planovima Teherana, Evropa poziva na mir

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao je sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom i informisao Moskvu o planovima Teherana za odbranu od napada SAD i Izraela, dok globalna reakcija poziva na uzdržanost i smirivanje tenzija.

Iranski ministar inostranih poslova Abas Arakči razgovarao je sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom i obavestio Moskvu o planovima Teherana za odbijanje napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. "Iranski ministar je izvestio o koracima rukovodstva Islamske Republike Iran za odbijanje agresije SAD i Izraela, koja je još jednom omela pregovore o mirnom rešenju situacije oko iranskog nuklearnog programa",