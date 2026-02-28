Kako u svetu reaguju na napad Izraela i SAD na Iran: Rusija upoznata sa planovima Teherana, Evropa poziva na mir

Newsmax Balkans pre 20 minuta
Kako u svetu reaguju na napad Izraela i SAD na Iran: Rusija upoznata sa planovima Teherana, Evropa poziva na mir

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao je sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom i informisao Moskvu o planovima Teherana za odbranu od napada SAD i Izraela, dok globalna reakcija poziva na uzdržanost i smirivanje tenzija.

Iranski ministar inostranih poslova Abas Arakči razgovarao je sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom i obavestio Moskvu o planovima Teherana za odbijanje napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. "Iranski ministar je izvestio o koracima rukovodstva Islamske Republike Iran za odbijanje agresije SAD i Izraela, koja je još jednom omela pregovore o mirnom rešenju situacije oko iranskog nuklearnog programa",
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Bela kuća: Danas se ne očekuje Trampovo obaćanje naciji povodom napada na Iran

Bela kuća: Danas se ne očekuje Trampovo obaćanje naciji povodom napada na Iran

RTV pre 40 minuta
Oglasila se Bela kuća: Tramp će danas da ćuti

Oglasila se Bela kuća: Tramp će danas da ćuti

B92 pre 35 minuta
Vučić: Skočiće cene nafte; Za 8-9 dana predstavljam program Srbija 2030-2035.

Vučić: Skočiće cene nafte; Za 8-9 dana predstavljam program Srbija 2030-2035.

B92 pre 50 minuta
Lavrov na vezi sa šefom iranske diplomatije: Ničim izazvan napad Amerike i Izraela

Lavrov na vezi sa šefom iranske diplomatije: Ničim izazvan napad Amerike i Izraela

Sputnik pre 1 sat
Arakči bavestio Lavrova o planovima za odbijanje napada

Arakči bavestio Lavrova o planovima za odbijanje napada

Politika pre 1 sat
Tramp objavio ciljeve akcije u Iranu

Tramp objavio ciljeve akcije u Iranu

NIN pre 3 sata
Arakči pozvao zemlje regiona da deluju protiv Izraela

Arakči pozvao zemlje regiona da deluju protiv Izraela

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelMoskvaTeheranRusija

Politika, najnovije vesti »

Zdravko Ponoš: Vučić javno saopštio da odustaje od članstva Srbije u EU, svoj neuspeh ozvaničio kao državnu politiku

Zdravko Ponoš: Vučić javno saopštio da odustaje od članstva Srbije u EU, svoj neuspeh ozvaničio kao državnu politiku

Glas Šumadije pre 19 minuta
Vučić i Rama u zajedničkom tekstu za nemački FAZ: "Ne insistiramo na punopravnom članstvu u EU, već na prijemu u jedinstveno…

Vučić i Rama u zajedničkom tekstu za nemački FAZ: "Ne insistiramo na punopravnom članstvu u EU, već na prijemu u jedinstveno tržište i Šengensku zonu"

Blic pre 24 minuta
Đurić: Isključeni razgovori o nezvisnosti Kosova, niko od nas to ne bi radio

Đurić: Isključeni razgovori o nezvisnosti Kosova, niko od nas to ne bi radio

NIN pre 15 minuta
Vučić i Rama za nemački FAZ: Tražimo prijem u Jedinstveno tržište i Šengen zonu, bez prava veta u EU

Vučić i Rama za nemački FAZ: Tražimo prijem u Jedinstveno tržište i Šengen zonu, bez prava veta u EU

NIN pre 10 minuta
Kako u svetu reaguju na napad Izraela i SAD na Iran: Rusija upoznata sa planovima Teherana, Evropa poziva na mir

Kako u svetu reaguju na napad Izraela i SAD na Iran: Rusija upoznata sa planovima Teherana, Evropa poziva na mir

Newsmax Balkans pre 20 minuta