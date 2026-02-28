Uhapšen Aco Đukanović

Pravda pre 1 sat  |  N1
Uhapšen Aco Đukanović

Crnogorska policija uhapsila je Aca Đukanovića, brata bivšeg predsednika države Mila Đukanovića.

Đukanović je uhapšen pošto je policija tokom pretresa njegove nekretnine u Nikšiću pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir. Inspektori u civilu satima su u petak bili raspoređeni oko zgrade u Ulici Vuka Karadžića u centru Podgorice. Pretres je počeo tek nakon što su se pripadnici Posebne jedinice policije (PJP), naoružani dugim cijevima, a jedna grupa i sa sredstvom za nasilno razbijanje vrata u rukama, formacijski rasporedili na svim ulazima u zgradu.
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Uhapšen brat Mila Đukanovića: Policija pretresa imovinu u Podgorici i Nikšiću

Uhapšen brat Mila Đukanovića: Policija pretresa imovinu u Podgorici i Nikšiću

Sandžak haber pre 3 minuta
Uhapšen brat Mila Đukanovića

Uhapšen brat Mila Đukanovića

Radio 021 pre 58 minuta
Uhapšen brat Mila Đukanovića

Uhapšen brat Mila Đukanovića

RTS pre 1 sat
Uhapšen Aco Đukanović

Uhapšen Aco Đukanović

Nedeljnik pre 53 minuta
RTCG: Uhapšen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore

RTCG: Uhapšen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore

Newsmax Balkans pre 1 sat
Uhapšen Aco Đukanović: Bratu bivšeg predsednika Crne Gore, lisice na ruke stavljene su nakon pretresa porodične kuće

Uhapšen Aco Đukanović: Bratu bivšeg predsednika Crne Gore, lisice na ruke stavljene su nakon pretresa porodične kuće

Večernje novosti pre 1 sat
Uhapšen brat Mila Đukanovića, Aco Đukanović

Uhapšen brat Mila Đukanovića, Aco Đukanović

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Milo ĐukanovićĐukanovićPodgoricaVuk Karadžić

Politika, najnovije vesti »

Počasni konzul Srbije u Izraelu: Državljani Srbije da prate uputstva MSP Srbije i Ambasade Srbije u Tel Avivu

Počasni konzul Srbije u Izraelu: Državljani Srbije da prate uputstva MSP Srbije i Ambasade Srbije u Tel Avivu

Insajder pre 3 minuta
Đurić: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u zaraćenom regionu Bliskog istoka

Đurić: Građani Srbije da prate instrukcije vlasti u zaraćenom regionu Bliskog istoka

Insajder pre 18 minuta
Nikolić: Državljani Srbije da prate uputstva MSP Srbije i Ambasade Srbije u Tel Avivu

Nikolić: Državljani Srbije da prate uputstva MSP Srbije i Ambasade Srbije u Tel Avivu

RTV pre 3 minuta
"Državljani Srbije da prate instrukcije" Ministar Đurić o situaciji u Iranu: "Ima i dalje naših građana"

"Državljani Srbije da prate instrukcije" Ministar Đurić o situaciji u Iranu: "Ima i dalje naših građana"

Blic pre 13 minuta
Uhapšen brat Mila Đukanovića: Policija pretresa imovinu u Podgorici i Nikšiću

Uhapšen brat Mila Đukanovića: Policija pretresa imovinu u Podgorici i Nikšiću

Sandžak haber pre 3 minuta