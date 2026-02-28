Na današnji dan: Završen Zalivski rat, ubijen Ulof Palme, osnovana Narodna biblioteka Srbije

Na današnji dan: Završen Zalivski rat, ubijen Ulof Palme, osnovana Narodna biblioteka Srbije

Pregled dešavanja na današnji dan, 28. februar, u svetu i kod nas.

1525 - Španski osvajač Ernan Kortes pogubio je poslednjeg astečkog cara Kuautemoka. 1825 - Rusija i Velika Britanija potpisale su ugovor kojim je određena granica Aljaske i Kanade, teritorija koje su tada bile u posedu Rusa, odnosno Britanaca. 1832 - U Beogradu je osnovana Narodna biblioteka Srbije kao sastavni deo Državne štamparije. Biblioteka je potom bila pod Ministarstvom prosvete, a od 1871. je samostalna ustanova. Odluku o osnivanju doneo je knez Miloš
