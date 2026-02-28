Spisak meta koje su SAD i Izrael pogodili u Iranu

Telegraf pre 21 minuta  |  Telegraf.rs
Spisak meta koje su SAD i Izrael pogodili u Iranu

Objekti koje su navodno pogodile američke i izraelske snage do sada:

SAD i Izrale jutros su pokrenule masivne napade na Iran. Islamska Republika odgovorila je napadima na Izrael i američke vojne baze u reionu Bliskog istoka. Na meti SAD i Izraela našle su se brojne mete u Iranu. Prema izvorima iranske opozicije, sledeći gradovi i objekti su navodno bili meta: Telegraf.rs nije mogao nezavisno da potvrdi ove informacije. Sve informacije o ovoj temi možete pronaći u našem BLOGU UŽIVO. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Izraelski vojni zvaničnik: Izrael i SAD planirale mesecima ofanzivu protiv Irana

Izraelski vojni zvaničnik: Izrael i SAD planirale mesecima ofanzivu protiv Irana

RTV pre 22 minuta
(Video) Ljudi uživaju na bazenu, onda je udarila raketa! Dubai i Abu Dabi na meti napada Irana: Dim iznad Burdž Kalife, sprema…

(Video) Ljudi uživaju na bazenu, onda je udarila raketa! Dubai i Abu Dabi na meti napada Irana: Dim iznad Burdž Kalife, sprema se odgovor?!

Blic pre 22 minuta
Ko zaista vlada Iranom? Tajna hijerarhija moći, ovako funkcioniše sistem koji drži zemlju pod kontrolom

Ko zaista vlada Iranom? Tajna hijerarhija moći, ovako funkcioniše sistem koji drži zemlju pod kontrolom

Mondo pre 6 minuta
Fon der Lajen i Košta zabrinuti zbog događaja u Iranu: Poziv na uzdržanost i poštovanje prava

Fon der Lajen i Košta zabrinuti zbog događaja u Iranu: Poziv na uzdržanost i poštovanje prava

Radio 021 pre 7 minuta
Bliski istok u plamenu! Gore američke vojne baze, počela osveta Irana! Vlasti pozvale stanovnike Teherana da napuste glavni…

Bliski istok u plamenu! Gore američke vojne baze, počela osveta Irana! Vlasti pozvale stanovnike Teherana da napuste glavni grad! (foto/video)

Kurir pre 22 minuta
​Hercog izrazio nadu da će napad doneti „istorijske promene” i zahvalio Trampu

​Hercog izrazio nadu da će napad doneti „istorijske promene” i zahvalio Trampu

Politika pre 17 minuta
Ko sve čini vlast u Iranu: Oni su glavni stubovi moći

Ko sve čini vlast u Iranu: Oni su glavni stubovi moći

Telegraf pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokTeheransjedinjene američke države

Svet, najnovije vesti »

Rusija: SAD i Izrael se kriju iza zabrinutosti zbog nuklearnog programa Irana, žele promenu režima

Rusija: SAD i Izrael se kriju iza zabrinutosti zbog nuklearnog programa Irana, žele promenu režima

Beta pre 17 minuta
Iran: 40 devojaka poginulo u ženskoj školi tokom američkih i izraelskih napada

Iran: 40 devojaka poginulo u ženskoj školi tokom američkih i izraelskih napada

Beta pre 22 minuta
Iran: Pet devojaka poginulo u ženskoj školi tokom američkih i izraelskih napada

Iran: Pet devojaka poginulo u ženskoj školi tokom američkih i izraelskih napada

Serbian News Media pre 21 minuta
Izraelski vojni zvaničnik: Izrael i SAD planirale mesecima ofanzivu protiv Irana

Izraelski vojni zvaničnik: Izrael i SAD planirale mesecima ofanzivu protiv Irana

RTV pre 22 minuta
Arakči pozvao zemlje regiona da deluju protiv Izraela

Arakči pozvao zemlje regiona da deluju protiv Izraela

RTV pre 2 minuta