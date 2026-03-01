Neverovatan pad vrednosti: Za samo godinu dana vlasnik novog BMW-a izgubio više od 70.000 evra

Auto blog pre 7 sati  |  Jutarnji.hr / Autobild.de
Neverovatan pad vrednosti: Za samo godinu dana vlasnik novog BMW-a izgubio više od 70.000 evra

Foto: Autoscout24 Krajem 2022. godine na tržište je stigao aktuelni BMW Serije 7, a po prvi put luksuzna limuzina nudi se i kao električna verzija i7.

Ipak, uprkos najsavremenijoj tehnologiji i brojnim luksuznim detaljima, električna ‘Sedmica‘ nije prodajni hit, barem ne u Nemačkoj. Novi BMW i7 eDrive50 tamo startuje na 115.900 evra dok je za top verziju i7 M70 xDrive sa 659 KS potrebno izdvojiti 182.400 evra. Uz nekoliko dodataka, brzo se prelazi granica od 200.000 evra. S druge strane, u oglasima se pojavio polovni primerak star godinu dana sa znatno povoljnijom cenom. Radi se o osnovnoj verziji i7 eDrive50 sa
Otvori na auto.blog.rs

Povezane vesti »

BMW: luksuz koji najbrže stari? Pad vrednosti koji budi realnost tržišta

BMW: luksuz koji najbrže stari? Pad vrednosti koji budi realnost tržišta

Vrele gume pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BMWNemačka

Automobili, najnovije vesti »

BMW: luksuz koji najbrže stari? Pad vrednosti koji budi realnost tržišta

BMW: luksuz koji najbrže stari? Pad vrednosti koji budi realnost tržišta

Vrele gume pre 17 minuta
Rastu apetiti u Daciji

Rastu apetiti u Daciji

Auto blog pre 37 minuta
Volkswagen isporučio svoj dvomilioniti električni automobil

Volkswagen isporučio svoj dvomilioniti električni automobil

Auto blog pre 5 sati
Neverovatan pad vrednosti: Za samo godinu dana vlasnik novog BMW-a izgubio više od 70.000 evra

Neverovatan pad vrednosti: Za samo godinu dana vlasnik novog BMW-a izgubio više od 70.000 evra

Auto blog pre 7 sati
Nesreća zbog glasovnih komandi

Nesreća zbog glasovnih komandi

Auto blog pre 1 dan