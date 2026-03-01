Neverovatan pad vrednosti: Za samo godinu dana vlasnik novog BMW-a izgubio više od 70.000 evra

Foto: Autoscout24 Krajem 2022. godine na tržište je stigao aktuelni BMW Serije 7, a po prvi put luksuzna limuzina nudi se i kao električna verzija i7.

Ipak, uprkos najsavremenijoj tehnologiji i brojnim luksuznim detaljima, električna ‘Sedmica‘ nije prodajni hit, barem ne u Nemačkoj. Novi BMW i7 eDrive50 tamo startuje na 115.900 evra dok je za top verziju i7 M70 xDrive sa 659 KS potrebno izdvojiti 182.400 evra. Uz nekoliko dodataka, brzo se prelazi granica od 200.000 evra. S druge strane, u oglasima se pojavio polovni primerak star godinu dana sa znatno povoljnijom cenom. Radi se o osnovnoj verziji i7 eDrive50 sa