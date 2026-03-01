Ngoj nastavio gde je stao protiv Zvezde - gol u 90+4' za pobedu Lila

B92 pre 32 minuta
Ngoj nastavio gde je stao protiv Zvezde - gol u 90+4' za pobedu Lila

Fudbaleri Lila pobedili su Nant 1:0 u meču 24. kola Lige 1.

Strelac jedinog gola bio je Nejten Ngoj u četvrtom minutu nadoknade! Isti igrač je, podsetimo, nedavno u duelu protiv Zvezde u Beogradu bio čovek odluke, sa golom postignutim u produžetku, koji je francuski tim odveo u narednu rundu. Za razliku od meča sa srpskim prvakom, Ngoj je ovog puta bio starter, kao jedna od tri izmene u prvoj postavi Genesija u odnosu na meč sa Zvezdom. Olivije Žiru je meč krenuo sa klupe. Delovalo je da će Lil i danas nastaviti po starom u
Povezane vesti »

