Rajakovićev Toronto siguran protiv Vizardsa - Vukčević odličan VIDEO

B92 pre 1 sat
Košarkaši Toronto Reptorsa pobedili su Vašington Vizardse 134:125 u novom meču NBA lige.

Tim Darka Rajakovića predvodio je Imanuel Kvikli, koji je postigao 27 poena uz 11 asistencija. Brendon Ingram dodao je 24 poena za Toronto, koji se tako oporavio od dva uzastopna poraza na domaćem terenu protiv zapadnih konkurenata Oklahoma Siti Tandera i San Antonio Sparsa ranije tokom nedelje. Reptorsi se trenutno nalaze na petom mestu Istočne konferencije sa skorom 35-25 i imaju tri pobede više od timova iz plej-in zone. Kod Vašingtona, Vil Rajli ubacio je 19
Sputnik pre 49 minuta
Sport klub pre 49 minuta
Nova pre 44 minuta
Telegraf pre 49 minuta
RTS pre 2 sata
Mondo pre 1 sat
RTS pre 9 minuta
Sportske.net pre 9 minuta
Sport klub pre 10 minuta
Kurir pre 9 minuta
Sport klub pre 14 minuta