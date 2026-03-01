Rajakovićev Toronto siguran protiv Vizardsa - Vukčević odličan VIDEO

Košarkaši Toronto Reptorsa pobedili su Vašington Vizardse 134:125 u novom meču NBA lige.

Tim Darka Rajakovića predvodio je Imanuel Kvikli, koji je postigao 27 poena uz 11 asistencija. Brendon Ingram dodao je 24 poena za Toronto, koji se tako oporavio od dva uzastopna poraza na domaćem terenu protiv zapadnih konkurenata Oklahoma Siti Tandera i San Antonio Sparsa ranije tokom nedelje. Reptorsi se trenutno nalaze na petom mestu Istočne konferencije sa skorom 35-25 i imaju tri pobede više od timova iz plej-in zone. Kod Vašingtona, Vil Rajli ubacio je 19