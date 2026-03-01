Ambasador Irana na sednici SB UN: Stotine civila ubijeno i povređeno u napadima SAD i Izraela

Beta pre 50 minuta

Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama (UN) Amir Said (Saeid) izjavio je u subotu uveče na sednici Saveta bezbednosti (SB) da su stotine civila ubijene i povređene u američkim i izraelskim napadima na Iran.

Na sednici SB UN povodom napada SAD i Izraela na Iran, koji je odgovorio kontranapadima širom Bliskog istoka, Said je rekao da je više od 100 dece ubijeno u napadu iz vazduha na školu u Iranu, prenosi Rojters.

Said je kazao da Teheran "reakcijom na agresiju i rat velikih razmera upražnjava zakonsko pravo na samoodbranu" i dodao da će Iran sve baze, objekte i sredstva "neprijateljske sile" smatrati legitimnim vojnim ciljevima.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš osudio je na sednici SB UN američko-izraelske napade na Iran i pozvao na hitan povratak pregovorima kako bi se region Bliskog istoka, ali i ceo svet, "udaljili od ivice propasti", prenosi Asošiejted pres.

Gutereš je rekao da se mora učiniti sve kako bi se sprečila dalja eskalacija sukoba.

"Alternativa je potencijalni širi sukob sa teškim posledicama po civile i regionalnu stabilnost", upozorio je Gutereš.

Gutereš je kazao da su SAD i Izrael prekršili međunarodno pravo, uključujući Povelju UN, napadima na Iran iz vazduha.

On je takođe osudio iranske kontranapade, navodeći da se njima narušavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bahreina, Iraka, Jordana, Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ambasador SAD pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc insistirao je da je američka vojna akcija protiv Irana zakonita, navodi AP.

"Iran ne može da ima nuklearno oružje. Taj princip nije pitanje politike, već globalne bezbednosti. I u tom cilju, SAD preduzimaju zakonite mere", rekao je Volc na sednici Saveta bezbednosti.

Izraelski ambasador pri UN Deni Denon rekao je novinarima uoči sednice da je licemerno osuđivati napade SAD i Izraela. Naveo je da je Iran odgovoran za postupke njegovih saveznika na Bliskom istoku i za njegove nuklearne i raketne programe, i dodao da su Izrael i SAD "delovali kako bi sprečili nepovratnu i neposrednu pretnju".

Ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja osudio je američko-izraelske napade na Iran i zatražio od te dve zemlje "da odmah prekinu agresivne akcije".

"Insistiramo na hitnom obnavljanju napora za političko i diplomatsko rešenje, koje bi bilo zasnovano na međunarodnom pravu, međusobnom poštovanju i ravnoteži interesa", kazao je Nebenzja.

Ambasador Kine pri UN Fu Cong bio je umereniji u kritici - on je rekao da je Kina veoma zabrinuta zbog "iznenadne eskalacije regionalnih tenzija" i podržao poziv Rusije za povratak pregovorima, navodi AP.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči, u pismu poslatom Guterešu, optužio je SAD i Izrael za "flagrantno kršenje" suvereniteta i teritorijalnog integriteta Irana i Povelje UN i pozvao članice SB UN "da preduzmu neophodne i momentalne mere da zaustave nezakonitu upotrebu sile i da osiguraju odgovornost".

Sednica SB UN zakazana je na zahtev pet članica — Bahreina, koji je arapski predstavnik, Francuske, Rusije, Kine i Kolumbije.

Lideri Velike Britanije i Francuske, dve članice SB UN sa pravom veta, pozvali su u zajedničkom saopštenju sa nemačkim kancelarom na nastavak američko-iranskih pregovora o nuklearnom programu Teherana.

Britanski premijer Kir Starmer, francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc oštro su osudili iranske kontranapade širom Bliskog istoka, dok američko-izraelske udare na Iran nisu. Oni su pozvali iranske lidere da traže rešenje putem pregovora, navodeći da "iranskom narodu, na kraju krajeva, mora biti dozvoljeno da odredi svoju budućnost".

Rotirajuće jednomesečno predsedavanje Savetu bezbednosti UN sutra od Velike Britanije preuzimaju SAD.

01.03.2026