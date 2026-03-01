Iran ispalio rakete na Izrael i zemlje Persijskog zaliva, izraelska vojska gađala Teheran

Beta pre 1 sat

Iran je danas ispalio rakete na mete u Izraelu i zemljama Persijskog zaliva, nakon što je obećao odmazdu za ubistvo vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u izraelsko-američkim napadima.

Iranska vlada je obećala da "veliki zločin nikada neće ostati bez odgovora", a paravojna Revolucionarna garda je zapretila da će pokrenuti svoju dosad "najintenzivniju ofanzivnu operaciju", usmerenu na izraelske i američke baze.

"Prešli ste našu crvenu liniju i morate platiti cenu", rekao je danas predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf u televizijskom obraćanju.

Islamska revolucionarna garda upozorila da će napasti američke baze i Izrael.

"Najrazornija ofanzivna operacija u istoriji oružanih snaga Islamske Republike Iran počeće prema okupiranim teritorijama i američkim terorističkim bazama za samo nekoliko sati", saopšteno je rano jutros.

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Iran da ne uzvraća udarac Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Izraelu.

Velika eksplozija potresla Teheran, izraelska vojska tvrdi da je ciljala centar grada

Velika eksplozija potresla je danas Teheran, a izraelska vojska je saopštila da je ciljala centar glavnog grada Irana, javila je agencija AP.

Centar eksplozije bio je u delu grada u kojem se nalaze sedište policije i iranska državna televizija.

Iran je ranije jutros ispalio rakete na mete u Izraelu i zemljama Persijskog zaliva, nakon što je obećao odmazdu za ubistvo vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u izraelsko-američkim napadima.

Udari su prijavljeni u Dubaiju, Dohi, Bahreinu i Kuvajtu.

Hamneijeva smrt u vazdušnom napadu na njegovu kancelariju u Teheranu dovela je u pitanje budućnost Islamske Republike i povećala rizik od regionalne nestabilnosti, ocenjuje AP.

Ajatolah Ali Hamnei, vrhovni vođa Irana, ubijen je u subotu ujutru u svojoj kancelariji, potvrđeno danas u Teheranu.

Iranski načelnik Generalštaba Abdolrahim Musavi i ministar odbrane Aziz Nasirzadeh ubijeni su u vazdušnom napadu za vreme sastanka Saveta za odbranu zemlje, javila je danas iranska državna televizija.

Među ubijenim zvaničnicima je i savetnik za bezbednost Ali Šamkani.

Obaveštajni i vojni izvor rekao je za Si-Bi-Es Njuz (CNS News) da je u napadima ubijeno oko 40 iranskih zvaničnika.

(Beta, 01.03.2026)

Povezane vesti »

Putin nazvao „ciničnim“ ubistvo vrhovnog vođe Irana

Putin nazvao „ciničnim“ ubistvo vrhovnog vođe Irana

Nedeljnik pre 8 minuta
Oglasio se Putin o ubistvu iranskog vođe

Oglasio se Putin o ubistvu iranskog vođe

Danas pre 18 minuta
Izrael i Iran pokrenuli nove napade nakon smrti Hamneija

Izrael i Iran pokrenuli nove napade nakon smrti Hamneija

Slobodna Evropa pre 13 minuta
Putin izrazio saučešće iranskom predsedniku povodom ubistva Hamneija

Putin izrazio saučešće iranskom predsedniku povodom ubistva Hamneija

Newsmax Balkans pre 18 minuta
Putin udario na SAD i Izrael: Cinično kršenje svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava

Putin udario na SAD i Izrael: Cinično kršenje svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava

B92 pre 18 minuta
Oglasio se Putin: "Ubistvo Hamneija cinično kršenje svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava"

Oglasio se Putin: "Ubistvo Hamneija cinično kršenje svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava"

Večernje novosti pre 13 minuta
Iran ispalio rakete na Izrael i zemlje Persijskog zaliva, izraelska vojska gađala Teheran

Iran ispalio rakete na Izrael i zemlje Persijskog zaliva, izraelska vojska gađala Teheran

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelNECTeheran

Svet, najnovije vesti »

U Teheranu nove eksplozije, Izrael potvrdio nove vazdušne udare; Tramp: Ako Iran udari uzvratićemo neviđenom silom

U Teheranu nove eksplozije, Izrael potvrdio nove vazdušne udare; Tramp: Ako Iran udari uzvratićemo neviđenom silom

RTV pre 3 minuta
(FOTO, VIDEO) Napad SAD i Izraela na Iran: Ajatolah je mrtav, novi udari u „srcu Teherana“, oštećena ambasada Srbije

(FOTO, VIDEO) Napad SAD i Izraela na Iran: Ajatolah je mrtav, novi udari u „srcu Teherana“, oštećena ambasada Srbije

Danas pre 18 minuta
uživo potvrđena smrt hamneija Izrael gađa ciljeve u "srcu Teherana", idf: U napadima ubijeno 40 iranskih komandanata

uživo potvrđena smrt hamneija Izrael gađa ciljeve u "srcu Teherana", idf: U napadima ubijeno 40 iranskih komandanata

Euronews pre 18 minuta
Eksplozije su upravo odjeknule u Rijadu! Saudijska Arabija prvi put na meti, diže se gust dim: Dubai gori, Doha strepi, a svet…

Eksplozije su upravo odjeknule u Rijadu! Saudijska Arabija prvi put na meti, diže se gust dim: Dubai gori, Doha strepi, a svet drhti od novih udara

Blic pre 3 minuta
Putin nazvao „ciničnim“ ubistvo vrhovnog vođe Irana

Putin nazvao „ciničnim“ ubistvo vrhovnog vođe Irana

Nedeljnik pre 8 minuta