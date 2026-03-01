Iran potvrdio smrt vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija

Beta pre 11 minuta

Iran je jutros potvrdio da je vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei ubijen u napadima SAD i Izraela.

Objavljujući saopštenje Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, državni televizije u Iranu su istovremeno potvrdile smrt ajatolaha.

Prema iranskim državnim medijima, u izraelsko-američkim napadima su stradali i ćerka, unuk, snaja i zet iranskog vrhovnog vođe.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je nekoliko sati ranije da je Hamnei ubijen i poručio da se Irancima pruža šansa da "povrate'' svoju zemlju.

Iranska Revolucionarna garda je danas zapretila da će pokrenuti dosad "najintenzivniju ofanzivnu operaciju" usmerenu na izraelske i američke baze.

Iran proglasio 40 dana žalosti zbog smrti Hamneija, neki stanovnici Teherana se radovali

Iranska vlada je proglasila četrdesetodnevnu žalost zbog smrti vrhovnog vođe, ajatolaha Aliha Hamneija.

Vlasti su proglasile i sedmodnevnu nacionalnu komemoraciju, a dok su stizali izveštaji o Hamneijevoj smrti, očevici u Teheranu su rekli za AP da su se neki stanovnici radovali i skandirali sa krovova.

Od jutros su na ulicama gradova provladini skupovi u znak žalosti zbog smrti vrhovnog vođe, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Agencije iz Teherana prenose fotografije ljudi koji tuguju na ulicama, držeći slike Hamneija.

Prema poslednjim podacima, kako je saopštio Crveni polumesec, više od 200 ljudi je ubijeno u Iranu u izraelsko-američkim napadima.

Teheran tvrdi da je najmanje 108 ljudi ubijeno u napadu na školu.

Američki mediji su javili da je oko 40 iranskih zvaničnika ubijeno u napadima, a Izrael je potvrdio smrt nekoliko lidera.

(Beta, 01.03.2026)