Do čak 20 stepeni danima, a onda debeli minus! Tačno od ovog dana u Srbiji poslednji trzaj zime, vraća nam obavezne zimske jakne

Sledećih dana vreme će biti stabilno, suvo i sunčano; slab mraz moguć samo tokom jutra Krajem naredne sedmice se očekuje kratkotrajno pogoršanje i ponegde slaba kiša, ali će vreme pred 8. mart ponovo biti suvo ​Sudeći po najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), zima polako pakuje kofere.

Iako su nas jutarnji mrazevi podsetili da je kalendarski još uvek februar, pred nama je period koji će više ličiti na rano proleće nego na kraj najhladnijeg godišnjeg doba. Stabilizacija vremena donosi nam obilje sunca, ali i temperature koje će u pojedinim mestima dostizati čak 20 stepeni. ​Prvi mart dočekujemo u pravom prolećnom maniru. Jutro će biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano uz umerenu košavu u određenim predelima. ​Nastavlja se niz toplih dana.