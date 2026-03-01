Opek Plus povećava proizvodnju nafte više nego što se očekivalo nakon napada na Iran

Opek Plus povećava proizvodnju nafte više nego što se očekivalo nakon napada na Iran
Stručnjaci su ranije očekivali skromnije povećanje od 137.000 barela dnevno Analitičari upozoravaju da bi konflikt u Iranu mogao izazvati rast cena nafte, posebno ako dođe do blokade Ormuskog moreuza Ključne članice saveza zemalja proizvođača nafte OPEK+ najavile su povećanje proizvodnih kvota više nego što se očekivalo, nakon američkih i izraelskih napada na Iran, koji su izazvali iransku odmazdu širom Bliskog istoka. Grupa od osam članica, poznata kao V8, koja
Đurić: Solidarni smo sa našim partnerima, podržavamo hitnu deeskalaciju tenzija na Bliskom istoku

Đurić: Solidarni smo sa našim partnerima, podržavamo hitnu deeskalaciju tenzija na Bliskom istoku

Beta pre 2 sata
