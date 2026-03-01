U sred krize sa Iranom OPEK+ doneo neočekivanu odluku: Povećane kvote za proizvodnju, čeka se reakcija berze

Ključne članice saveza zemalja proizvođača nafte OPEK+ najavile su povećanje proizvodnih kvota nafte više nego što se očekivalo, nakon američkih i izraelskih napada na Iran, koji su izazvali iransku odmazdu širom Bliskog istoka.

Grupa od osam članica, poznata kao V8, koja uključuje ključne proizvođače poput Saudijske Arabije i Rusije, kao i nekoliko država iz Persijskog zaliva koje su pretrpele raketne udare iz Teherana, saopštila je da su se dogovorili o "prilagođavanju proizvodnje" od 206.000 barela dnevno, prenosi Al Džazira. - Ova korekcija će se sprovesti u aprilu - navodi se u saopštenju. U tekstu saopštenja se ne pominje eksplicitno sukob u Iranu, već se navode stabilni globalni