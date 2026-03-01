"Ostaćemo na RTS, doneli smo šatore" Beli Preletačević pred nastup u finalu PZE 2026 otkrio: "Jovana iz Harem Girls mi je tetka" (video)

Blic pre 3 sata
"Ostaćemo na RTS, doneli smo šatore" Beli Preletačević pred nastup u finalu PZE 2026 otkrio: "Jovana iz Harem Girls mi je…

Beli je izjavio da nema tremu pred nastupom i da planira da ostane na RTS bez obzira na rezultate.

Niko od političara mu se nije javio, a kao favorite naveli su Lavinu. Večeras u finalu PZE 2026 takmiči se i Luka Maksimović, poznatiji kao Beli Preletačević koji je član grupe "Kosmos trip". On je pred izlazak na binu otkrio da će ostati na RTS bez obzira kakvi rezultati budu. - Treme nema, zato što smo prošli već jedno polufinale. Mi idemo u Beč sigurno. Ostaćemo ovde, doneli smo šatore - rekao je Beli Preletačević pred finale PZE 2026. Da li se neko od
