"To je i Milovo oružje" Advokat Aca Đukanovića: "Pronađene su puške s posvetom njegovom bratu"

U pretresu su pronađene stare lovačke puške, od kojih su neke sa posvetom i pripadaju Milu Đukanoviću Pronađeno oružje uključuje i ono koje je pripadalo njihovom pokojnom ocu Uhapšeni Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, saslušan je danas u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću i određeno mu je zadržavanje. To je nakon saslušanja Ace Đukanovića kazao jedan od njegovih branilaca, advokat Nikola Martinović. On je rekao da je za deo