Advokat uhapšenog Aca Đukanovića tvrdi da je pronađeno oružje legalno, a da deo pripada bratu Milu

Biznismenu Acu Đukanoviću (bratu bivšeg predsednika Mila Đukanovića), uhapšenom zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, određeno je zadržavanje do 72 sata, potvrđeno je iz Osnovnog tužilaštva u Nikšiću.

Advokat Nikola Martinović je objasnio da je policija sve pronađeno oružje oduzela, kao i da će ono biti predmet veštačenja. On je dodao da je za deo oružja utvrđeno da je sa posvetom i da pripada Acovom bratu, nekadašnjem predsedniku i premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću. „Nađene su neke puške sa posvetom njegovom bratu Milu Đukanoviću i definitivno je jasno da te puške nemaju nikakve dodirne veze sa Acom Đukanovićem. Takođe je nađena neka količina oružja koja je