Rast usporio, investicije posustaju: stranci oprezniji, domaći sektor i dalje slab

Bloomberg Adria pre 3 sata  |  Marijana Avakumović
Rast usporio, investicije posustaju: stranci oprezniji, domaći sektor i dalje slab
Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Srbiji Lev Ratnovski ocenio je u nedelju na Kopaonik biznis forumu, da je privredni rast Srbije od dva odsto u 2025. posledica unutrašnjih i spoljnih neizveznosti i istakao da se očekuje ubrzanje rasta u ovoj i narednoj godini i to kroz javne investicije i prihode od turizma tokom Expo, a uz pretpostavku stabilizacije po pitanju Naftne industrije Srbije. Dok su domaći ekonomisti upozorili da bez promene
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Svečano otvoren 33. Kopaonik biznis forum, najvažniji privredni skup u regionu

Svečano otvoren 33. Kopaonik biznis forum, najvažniji privredni skup u regionu

RTV pre 36 minuta
Počeo Kopaonik biznis forum; Sosa: MMF očekuje ubrzanje privrednog rasta u Srbiji

Počeo Kopaonik biznis forum; Sosa: MMF očekuje ubrzanje privrednog rasta u Srbiji

RTS pre 3 sata
"Srbija će ubrzati rast ove i naredne godine kroz investicije i prihode od Ekspa"

"Srbija će ubrzati rast ove i naredne godine kroz investicije i prihode od Ekspa"

B92 pre 3 sata
Predstavnik MMF-a: Javne investicije i Ekspo ubrzaće privredni rast, ali potrebna stabilizacija NIS-a

Predstavnik MMF-a: Javne investicije i Ekspo ubrzaće privredni rast, ali potrebna stabilizacija NIS-a

N1 Info pre 4 sati
Počeo 33.Kopaonik biznis forum

Počeo 33.Kopaonik biznis forum

Biznis u regionu pre 4 sati
MMF očekuje ubrzanje rasta Zapadnog Balkana: EU integracije, produktivnost i neizvesnost kao ključni izazovi regiona

MMF očekuje ubrzanje rasta Zapadnog Balkana: EU integracije, produktivnost i neizvesnost kao ključni izazovi regiona

Biznis.rs pre 5 sati
Ratnovski: Očekujemo ubrzanje privrednog rasta Srbije u 2026. i 2027.

Ratnovski: Očekujemo ubrzanje privrednog rasta Srbije u 2026. i 2027.

NIN pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MMFKopaonikEXPO

Ekonomija, najnovije vesti »

Ovo pravilo većina ignoriše, a smanjuje račun za struju! Jedno dugme može znatno da utiče na potrošnju: Evo u čemu je caka…

Ovo pravilo većina ignoriše, a smanjuje račun za struju! Jedno dugme može znatno da utiče na potrošnju: Evo u čemu je caka

Blic pre 6 minuta
Advokati: Zlatko Kokanović pušten da se brani sa slobode

Advokati: Zlatko Kokanović pušten da se brani sa slobode

Danas pre 1 sat
Vojska SAD u napadu na Iran koristila AI koji je razbesneo Trampa

Vojska SAD u napadu na Iran koristila AI koji je razbesneo Trampa

Blic pre 1 sat
Advokat: Pet osoba uhapšeno na blokadi poljoprivrednika kod Badanovaca, postoji sumnja da je jednom polomljena ruka, a da su…

Advokat: Pet osoba uhapšeno na blokadi poljoprivrednika kod Badanovaca, postoji sumnja da je jednom polomljena ruka, a da su drugi pretučeni

Danas pre 3 sata
Iz MUP-a otkrili zbog čega je uhapšen Zlatko Kokanović, tvrde da se oglušio o naređenje policijskih službenika

Iz MUP-a otkrili zbog čega je uhapšen Zlatko Kokanović, tvrde da se oglušio o naređenje policijskih službenika

Danas pre 4 sati