Na vlasti 37 godina, „sve i svja“ u Iranu: Ko je ajatolah Ali Hamnei, za kog Izrael tvrdi da je ubijen?

Danas pre 6 sati  |  N1
Ajatolah Ali Hamnei (86), za kojeg je Izrael večeras saopštio da je poginuo u američko-izraeskim udarima i da je njegovo telo pronađeno, vladao je Iranom od 1989.

Kao vrhovni vođa, on ima krajnji autoritet nad svim granama vlasti, vojskom i pravosuđem u šiitskoj islamskoj republici, navodi N1. Tokom skoro četiri decenije, Hamnei je izgradio regionalnu moć da parira sunitskim muslimanskim državama širom Persijskog zaliva, dok je promovisao nuklearnu tehnologiju koja je zabrinula region, piše Rojters. Iran je bio neumoljivo neprijateljski nastrojen prema SAD i Izraelu – dok je istovremeno gušio ponavljane nemire u zemlji. Ali
