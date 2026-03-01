Reprezentativac Srbije golom pogurao Milan do pobede nad Kremonezeom

Fudbaleri Milana pobedili su na gostujućem terenu Kremoneze 2:0 (0:0), u 27. kolu italijanske Serije A.

Strelci za Milan bili su srpski internacionalac Strahinja Pavlović u 90. i Rafael Leao u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena. Pavlović je zatresao mrežu Audera nakon centaršuta Luke Modrića, a pobedu „rosonera“ potvrdio je Leao tri minuta nakon spektakularnog poteza srpskog reprezentativca. U narednom kolu, Milan će u gradskom derbiju dočekati Inter, dok će Kremoneze gostovati Lečeu.