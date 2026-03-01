Zvezda iskoristila Partizanov kiks, crveno-beli na krilima Kostova i Enema slavili u Kragujevcu i povećali prednost na tabeli Superlige

Nova pre 4 sati
Zvezda iskoristila Partizanov kiks, crveno-beli na krilima Kostova i Enema slavili u Kragujevcu i povećali prednost na tabeli…

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnički u Kragujevcu sa 2:0 u okviru 25. kola Superlige Srbije i tako povećali razliku u odnosu na Partizan na sedam bodova.

Zvezda je meč otvorila savršeno - već u trećem minutu, nakon što je šut Aleksandra Kataija odbranjen, lopta je stigla do Vasilija Kostova, a on preciznim udarcem pogodio za 1:0. Mogao je mladi ofanzivac da poveća na 2:0 desetak minuta kasnije, ali je u samo par sekundi dva puta posle šuta glavom zatresao prečku Radničkog. Ovo je ujedno bilo i praktično jedino uzbuđenje u prvom poluvremenu, dok je u drugom u 59. minutu Timi Maks Elšnik šutirao a lopta prozujala
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Lemonis ređa pobede: Javor pao sa desetoricom (VIDEO)

Lemonis ređa pobede: Javor pao sa desetoricom (VIDEO)

Sport klub pre 2 sata
Četvrta pobeda Radničkog u nizu

Četvrta pobeda Radničkog u nizu

Niške vesti pre 2 sata
Sevilja u finišu meča do boda na gostovanju Betisu

Sevilja u finišu meča do boda na gostovanju Betisu

Sport klub pre 2 sata
Dinamo kao Zvezda, ispao iz Evrope i otišao na plus sedam

Dinamo kao Zvezda, ispao iz Evrope i otišao na plus sedam

Sport klub pre 3 sata
Megasenzacija pod bagdalom! Fenjeraš Superlige šokirao Subotičane u 90. minutu!

Megasenzacija pod bagdalom! Fenjeraš Superlige šokirao Subotičane u 90. minutu!

Večernje novosti pre 5 sati
Remi u Kruševcu: Napredak golom u nadoknadi vremena do boda protiv Spartaka

Remi u Kruševcu: Napredak golom u nadoknadi vremena do boda protiv Spartaka

Kurir pre 5 sati
(Video) Subotičanima se baš ne da: Ispustili pobedu u finišu, 13 utakmica bez tri boda

(Video) Subotičanima se baš ne da: Ispustili pobedu u finišu, 13 utakmica bez tri boda

Dnevnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanNišRodićSuperligaOFK BeogradKragujevacLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Nemeš osvojio bronzu na rvačkom turniru renking serije u Tirani

Nemeš osvojio bronzu na rvačkom turniru renking serije u Tirani

Danas pre 52 minuta
Nemačka posle produžetka pobedila Hrvatsku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Nemačka posle produžetka pobedila Hrvatsku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Danas pre 1 sat
Pomoćni trener Crvene zvezde: Sve pohvale igračima i navijačima

Pomoćni trener Crvene zvezde: Sve pohvale igračima i navijačima

Danas pre 2 sata
Milica Gardašević dvoranska prvakinja Srbije u skoku udalj

Milica Gardašević dvoranska prvakinja Srbije u skoku udalj

Danas pre 3 sata
Sigurna pobeda Crvene zvezde u Kragujevcu

Sigurna pobeda Crvene zvezde u Kragujevcu

Danas pre 3 sata