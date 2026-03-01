Megasenzacija pod bagdalom! Fenjeraš Superlige šokirao Subotičane u 90. minutu!

Večernje novosti pre 1 sat
Megasenzacija pod bagdalom! Fenjeraš Superlige šokirao Subotičane u 90. minutu!

Gosti ispustili sva tri boda u sudijskoj nadoknadi vremena.

Foto: Printscreen/TV Arena Sport Fudbaleri kruševačkog Napretka i Spartaka iz Subotice remizirali su rezultatom 1:1 u 25. kolu Superlige Srbije. Dakle, sa ovim nerešenim skorom, oba tima su ostala "zakucana"i faktički se približili seobi u prvoligaško društvo. Preciznije, paklen posao čeka Kruševljane i Subotičane kako bi sačuvali status u fudbalskoj eliti, naročito ako se zna da na kraju tekuće sezone ispada četiri kluba. Gosti sa severa Vojvodine su bili nadomak
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Dinamo kao Zvezda, ispao iz Evrope i otišao na plus sedam

Dinamo kao Zvezda, ispao iz Evrope i otišao na plus sedam

Sport klub pre 14 minuta
Zvezda iskoristila Partizanov kiks, crveno-beli na krilima Kostova i Enema slavili u Kragujevcu i povećali prednost na tabeli…

Zvezda iskoristila Partizanov kiks, crveno-beli na krilima Kostova i Enema slavili u Kragujevcu i povećali prednost na tabeli Superlige

Nova pre 59 minuta
Remi Napretka i Spartaka u duelu dva "fenjeraša"

Remi Napretka i Spartaka u duelu dva "fenjeraša"

Sportske.net pre 2 sata
(Video) Subotičanima se baš ne da: Ispustili pobedu u finišu, 13 utakmica bez tri boda

(Video) Subotičanima se baš ne da: Ispustili pobedu u finišu, 13 utakmica bez tri boda

Dnevnik pre 2 sata
Remi u Kruševcu: Napredak golom u nadoknadi vremena do boda protiv Spartaka

Remi u Kruševcu: Napredak golom u nadoknadi vremena do boda protiv Spartaka

Kurir pre 2 sata
Ludilo u Kruševcu u derbiju začelja: Spartak bio pred pobedom, usledio šok u poslednjoj sekundi

Ludilo u Kruševcu u derbiju začelja: Spartak bio pred pobedom, usledio šok u poslednjoj sekundi

Telegraf pre 2 sata
Fudbaleri Radničkog iz Niša pobedili Javor

Fudbaleri Radničkog iz Niša pobedili Javor

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSuboticaVojvodinaSuperliga

Sport, najnovije vesti »

Milica Gardašević dvoranska prvakinja Srbije u skoku udalj

Milica Gardašević dvoranska prvakinja Srbije u skoku udalj

Danas pre 14 minuta
Sigurna pobeda Crvene zvezde u Kragujevcu

Sigurna pobeda Crvene zvezde u Kragujevcu

Danas pre 54 minuta
Kostov nastavio golgeterski niz u Kragujevcu, Enem potvrdio trijumf

Kostov nastavio golgeterski niz u Kragujevcu, Enem potvrdio trijumf

RTS pre 54 minuta
Igra prekida u derbiju Londona - Nije Arsenal FC, već Korner FC!

Igra prekida u derbiju Londona - Nije Arsenal FC, već Korner FC!

Sportske.net pre 23 minuta
Zvezda osvojila ''Čika Daču'' i pobegla Partizanu na ''plus 7''!

Zvezda osvojila ''Čika Daču'' i pobegla Partizanu na ''plus 7''!

Sportske.net pre 58 minuta