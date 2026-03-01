Četvrta pobeda Radničkog u nizu

Niške vesti pre 39 minuta  |  FK Radnički FK Radnički
Četvrta pobeda Radničkog u nizu

Niški tim bio je u pojedinim momentima konkretniji rival na terenu, uporniji, strpljiviji i to mu se na kraju isplatilo.

Nakon što je prvi deo meča završen bez golova u nastavku je viđen jedan pogodak. Pobedu domaćima doneo je kapiten Radomir Milosavljević, koji je posle asistencije Gbolija Arijibija, pogodio protivničku mrežu i postavio konačnih 1:0. Šef stručnog štaba Takis Lemonis ističe da je zadovoljan pobedom. „Ostvarili smo drugu uzastopnu pobedu na domaćem terenu. Nekada je teško ostvariti dve vezane pobede, ali mislim da smo danas odigrali mnogo bolje nego u prošlom meču.
