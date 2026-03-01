Vlahović: Srbiji sada potreban model rasta koji podstiče produktivnost i konkurenciju

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Vlahović: Srbiji sada potreban model rasta koji podstiče produktivnost i konkurenciju

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović izjavio je danas na Kopaoniku, gde je počeo 33.

Kopaonik biznis forum, da je industrijska politika alat koji se u poslednje vreme sve više koristi kod razvijenijih zemalja, ali i zemalja koje imaju malu i otvorenu ekonomiju kao što je Srbija i poruccio da je važno da se sada izabere model privrednog rasta koji podstiče veću produktivnost i konkurentnost. Vlahović je rekao za Tanjug da je pitanje industrijske politike direktno povezano sa pitanjem izabranog modela rasta i razvoja. On je podsetio da je glavna tema
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Predstavnik MMF-a: Javne investicije i Ekspo ubrzaće privredni rast, ali potrebna stabilizacija NIS-a

Predstavnik MMF-a: Javne investicije i Ekspo ubrzaće privredni rast, ali potrebna stabilizacija NIS-a

N1 Info pre 10 minuta
Počeo 33.Kopaonik biznis forum

Počeo 33.Kopaonik biznis forum

Biznis u regionu pre 11 minuta
MMF očekuje ubrzanje rasta Zapadnog Balkana: EU integracije, produktivnost i neizvesnost kao ključni izazovi regiona

MMF očekuje ubrzanje rasta Zapadnog Balkana: EU integracije, produktivnost i neizvesnost kao ključni izazovi regiona

Biznis.rs pre 1 sat
Ratnovski: Očekujemo ubrzanje privrednog rasta Srbije u 2026. i 2027.

Ratnovski: Očekujemo ubrzanje privrednog rasta Srbije u 2026. i 2027.

NIN pre 1 sat
Ratnovski (MMF): Javne investicije i Ekspo ubrzaće privredni rast u Srbiji

Ratnovski (MMF): Javne investicije i Ekspo ubrzaće privredni rast u Srbiji

Danas pre 31 minuta
Međunarodni monetarni fond očekuje ubrzanje rasta Zapadnog Balkana na 3,2 odsto

Međunarodni monetarni fond očekuje ubrzanje rasta Zapadnog Balkana na 3,2 odsto

Bloomberg Adria pre 55 minuta
Vlahović: Srbiji sada potreban model rasta koji podstiče produktivnost i konkurenciju

Vlahović: Srbiji sada potreban model rasta koji podstiče produktivnost i konkurenciju

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugKopaonikkopaonik biznis forumaleksandar vlahović

Ekonomija, najnovije vesti »

Paunović (Fiskani savet): Javne investicije bile pokretač razvoja, sada treba menjati model rasta

Paunović (Fiskani savet): Javne investicije bile pokretač razvoja, sada treba menjati model rasta

Danas pre 21 minuta
Iz MUP-a otkrili zbog čega je uhapšen Zlatko Kokanović, tvrde da se oglušio o naređenje policijskih službenika

Iz MUP-a otkrili zbog čega je uhapšen Zlatko Kokanović, tvrde da se oglušio o naređenje policijskih službenika

Danas pre 5 minuta
Predstavnik MMF-a: Javne investicije i Ekspo ubrzaće privredni rast, ali potrebna stabilizacija NIS-a

Predstavnik MMF-a: Javne investicije i Ekspo ubrzaće privredni rast, ali potrebna stabilizacija NIS-a

N1 Info pre 10 minuta
Počeo 33.Kopaonik biznis forum

Počeo 33.Kopaonik biznis forum

Biznis u regionu pre 11 minuta
Istraživanje: Uzdržavanje od mobilnog za učenike delotvornije od raspusta

Istraživanje: Uzdržavanje od mobilnog za učenike delotvornije od raspusta

Biznis i finansije pre 15 minuta