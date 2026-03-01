Vlahović: Srbiji sada potreban model rasta koji podstiče produktivnost i konkurenciju

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović izjavio je danas na Kopaoniku, gde je počeo 33.

Kopaonik biznis forum, da je industrijska politika alat koji se u poslednje vreme sve više koristi kod razvijenijih zemalja, ali i zemalja koje imaju malu i otvorenu ekonomiju kao što je Srbija i poruccio da je važno da se sada izabere model privrednog rasta koji podstiče veću produktivnost i konkurentnost. Vlahović je rekao za Tanjug da je pitanje industrijske politike direktno povezano sa pitanjem izabranog modela rasta i razvoja. On je podsetio da je glavna tema