Vučić: Naše osoblje iz ambasade u Iranu je na putu ka Bakuu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je osoblje ambasade Srbije u Iranu na putu ka Bakuu. "Naša osoblje (iz ambasade) je na putu ka Bakuu.

Jutros ste slušali, neki su nam soleći pamet, rekli odvezite nas do Omana, kolima ili autobusima i onda nam organizujete avione, idite okolo pa preko Indijskog okeana, donjim delom nemojte da prelazite preko Zaliva, dođite do Omana pa nas tako izvucite za Srbiju", rekao je Vučić za TV Una i dodao da se jutros desio napad na Oman. "Zamislite da smo mi poslali autobuse i da neko pogodi kolonu, onda bi nam rekli zašto ste to radili, da smo ostali u Dubaiju ili Abu