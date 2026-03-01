Tramp: Ubijeno 48 iranskih lidera, novo rukovodstvo sada želi da razgovara - pristao sam

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je u američko-izraelskim napadima do sada ubijeno 48 iranskih lidera i visokih civilnih i vojnih zvaničnika.

"Niko ne može da veruje u uspeh koji imamo, 48 lidera je nestalo jednim udarcem. I to se brzo kreće", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz. Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenule su juče koordinisane napade na Iran u kojima je potvrđeno da su ubijeni vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, bivši iranski predsednik Mahmut Ahmadinedžat i veliki broj čelnika Korpusa islamske revolucione garde i civilnih lidera. On je izjavio je i da novo iransko