(Anketa) Može li grupa Lavina u finale Evrovizije? Metal bend iz Niša oduševio na pze, skaču na kladioncama, a šta vi mislite?

Kurir pre 1 sat
(Anketa) Može li grupa Lavina u finale Evrovizije? Metal bend iz Niša oduševio na pze, skaču na kladioncama, a šta vi mislite?…

Srbija je sinoć izabrala svog predstavnika na takmičenju Pesma za Evroviziju, grupa Lavina predstavljaće nas na Evroviziji u Beču.

Miljenice publike, ali i žirija u centru su interesovanja, a ono što je zanimljivo i da polako privlače pažnju svetkse javnosti. Kako smo već objavili, pre finala, Srbija je zauzimala 21. mesto, dok se nakon jučerašnjeg trijumfa sa numerom "Kraj mene" popela na 19. poziciju. Na vrhu liste favorita i dalje se nalaze Finska na prvom mestu, Grčka na drugom, Danska treća, Švedska četvrta, dok je Izrael peti.
