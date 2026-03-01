Ejdus o ubistvu Hamneija: Presedan je da šef jedne države bude eliminisan na takav način

Američko-izraelski napad na Iran i smrt ajatolaha Alija Hamneija označavaju presedan na međunarodnoj političkoj sceni, ocenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Filip Ejdus.

On ukazuje da Iranski režim ulazi u period neizvesnosti dok privremeni savet predvodi zemlju i Skupština eksperata bira novog vrhovnog vođu. Ejdus objašnjava da napad SAD i Izraela na Iran znači presedan na međunarodnoj političkoj sceni zbog načina na koji je šef jedne države eliminisan. Profesor naglašava da to takođe znači i da se Iranski režim nalazi na prekretnici jer će sada, kako kaže, jedna vrsta privremenog saveta voditi državu dok se ne izabere novi
