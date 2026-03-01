Novinarka dobila otkaz nakon 26 godina rada: Tvrdi da je razlog odbijanje da u prilog uključi urednika Informera

Posle 26 godina rada na lokalnoj Novosadskoj televiziji, novinarka Biljana Krupinski ostala je bez posla.

Ona tvrdi da je se to desilo zbog dugogodišnjih nesuglasica, koje su kulminirale u januaru, kada je odlučila da u prilog o udruženju Asocijacija novinara Srbije ne uključi izjavu urednika Informera. Sa novosadske televizije pak tvrde, da je otpuštena jer je prekršila radnu disciplinu i procedure. Ovim putem novinarka Biljana Krupinski stizala je na posao još u vreme kada se Novosadska televizija zvala Apolo. Tačnije, od prvog dana emitovanja programa. "Sećam se to