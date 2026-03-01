Pretežno sunčano sa slabim vetrom: Temperatura do 19 stepeni

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Pretežno sunčano sa slabim vetrom: Temperatura do 19 stepeni

Tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda

Duvaće istočni i jugoistočni vetar, slab do umeren, u prvom delu dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Jutarnja temperatura biće od minus pet do četiri stepena, a najviša dnevna od 13 do 19 stepeni. Posle svežeg jutra, tokom dana se i u Beogradu očekuje sunčano i toplo vreme. Duvaće jugoistočni, slab do umeren vetar, prenesi RHMZ. Jutarnja temperatura biće od nula do četiri stepena, a najviša dnevna oko 17 stepeni. Početkom sledeće sedmice očekuje se pretežno
