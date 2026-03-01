Grupa Lavina ide na"Evroviziju": Niški metal bend predstavlja Srbiji u Beču

NIN pre 22 minuta  |  Tanjug
Grupa Lavina ide na"Evroviziju": Niški metal bend predstavlja Srbiji u Beču

Grupa Lavina sa kompozicijom "Kraj mene" pobedila je u subotu uveče na nacionalnom takmičenju "Pesma za Evroviziju".

U direktnom prenosu na Radio-televiziji Srbije, vidno emotivni frontmen Lavine Luka Arađelović je nakon proglašenja pobede čestitao svim učesnicima "PZE". "Nema reči koje mogu da opišu kako se osećam trenutno. Toliko smo se borili, toliko grizli, jurili, hvatali, bez prilika i glasa. Sad imamo glas", povikao je Aranđelović. Aranđelović je nakon pobede izjavio da će dati sve od sebe da " Pesmi Evrovizije" u Beču donesu "divan metal spektakl i šou". "Nadamo se
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Bend Lavina iz Niša predstavljaće Srbiju na Evroviziji

Bend Lavina iz Niša predstavljaće Srbiju na Evroviziji

Jugmedia pre 22 minuta
Počelo finale PZE 2026! Njih 14 se bori za prvo mesto, a ovo su ubedljivi favoriti - takmičarke na traktoru stižu u RTS

Počelo finale PZE 2026! Njih 14 se bori za prvo mesto, a ovo su ubedljivi favoriti - takmičarke na traktoru stižu u RTS

Blic pre 12 minuta
Evo kako je zapravo glasala publika na PZE: Zejna je bila favorit, a onda je Lavina oduvala u finalu

Evo kako je zapravo glasala publika na PZE: Zejna je bila favorit, a onda je Lavina oduvala u finalu

Kurir pre 12 minuta
Na bini trešti metal, a u bekstejdžu tuku narodnjaci: Evo kako je "Lavina" proslavila trijumf na PZE (video)

Na bini trešti metal, a u bekstejdžu tuku narodnjaci: Evo kako je "Lavina" proslavila trijumf na PZE (video)

Kurir pre 42 minuta
Grupa "Lavina" posle pobede na PZE: I dalje nismo svesni šta se događa, pripreme za Beč – već od sutra

Grupa "Lavina" posle pobede na PZE: I dalje nismo svesni šta se događa, pripreme za Beč – već od sutra

Kurir pre 22 minuta
"Negativno sam iznenađena": Oglasila se Zejna nakon finala PZE

"Negativno sam iznenađena": Oglasila se Zejna nakon finala PZE

Nova pre 12 minuta
Grupa „Lavina" posle pobede na PZE: I dalje nismo svesni šta se događa, pripreme za Beč – već od sutra

Grupa „Lavina" posle pobede na PZE: I dalje nismo svesni šta se događa, pripreme za Beč – već od sutra

RTS pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

EvrovizijaEurosongEvrosongPesma EvrovizijeBečPesma za Evroviziju

Zabava, najnovije vesti »

Grupa Lavina ide na"Evroviziju": Niški metal bend predstavlja Srbiji u Beču

Grupa Lavina ide na"Evroviziju": Niški metal bend predstavlja Srbiji u Beču

NIN pre 22 minuta
Bend Lavina iz Niša predstavljaće Srbiju na Evroviziji

Bend Lavina iz Niša predstavljaće Srbiju na Evroviziji

Jugmedia pre 22 minuta
Ivica Marković (Nežni Dalibor): Sve naše pesme su posvećene damama, zato je i nastao rokenrol

Ivica Marković (Nežni Dalibor): Sve naše pesme su posvećene damama, zato je i nastao rokenrol

Balkan Rock pre 42 minuta
"Ne plašim se, jer znam ko nas čuva" Dijana Diline se oglasila iz Dubaija: "Bićemo sasvim dobro"

"Ne plašim se, jer znam ko nas čuva" Dijana Diline se oglasila iz Dubaija: "Bićemo sasvim dobro"

Blic pre 22 minuta
Đina Džinović u blizini burž Al Araba koji gori: Bačene bombe kod njenog smeštaja u Dubaiju

Đina Džinović u blizini burž Al Araba koji gori: Bačene bombe kod njenog smeštaja u Dubaiju

Blic pre 12 minuta