Grupa Lavina ide na"Evroviziju": Niški metal bend predstavlja Srbiji u Beču

Grupa Lavina sa kompozicijom "Kraj mene" pobedila je u subotu uveče na nacionalnom takmičenju "Pesma za Evroviziju".

U direktnom prenosu na Radio-televiziji Srbije, vidno emotivni frontmen Lavine Luka Arađelović je nakon proglašenja pobede čestitao svim učesnicima "PZE". "Nema reči koje mogu da opišu kako se osećam trenutno. Toliko smo se borili, toliko grizli, jurili, hvatali, bez prilika i glasa. Sad imamo glas", povikao je Aranđelović. Aranđelović je nakon pobede izjavio da će dati sve od sebe da " Pesmi Evrovizije" u Beču donesu "divan metal spektakl i šou". "Nadamo se