"Negativno sam iznenađena": Oglasila se Zejna nakon finala PZE

Pevačica Zejna Murkić sumirala je utiske nakon završene finalne večeri Pesme za Evroviziju.

Pobeda joj je izmakla za dlaku, a kako kaže, čudni su joj glasovi publike. "Dala sam sve od sebe, ali nekako... Otkud znam. Imala sam jako malo glasova publike što mi je bilo jako čudno jer sam bila favorit jako dugo. Tako da sam se negativno iznenadila. Ako je to istina, pozdravljam sve koji su glasali i volim svakog ko je poslao barem jednu poruku za mene", rekla je Zejna za Nova.rs i dodala: "Mislim da bi Evropa volela Jugoslaviju isto kao što će da voli Lavinu.