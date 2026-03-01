Prva izjava grupe "Lavina" nakon pobede na PZE: "Ne znamo šta nas je snašlo" VIDEO
Nova pre 36 minuta
Grupa "Lavina" ne krije uzbuđenje nakon trijumfa na PZE.
Grupa "Lavina" iz Niša odnela je pobedu na PZE 2026 sa pesmom "Kraj mene" i predstavljaće Srbiju na Evroviziji u Beču. Oni su srca publike osvojili metal zvukom i originalnim nastupom, a nakon pobede nisu krili uzbuđenje, ali ni suze. Nakon pobede, istakli su da nisu svesni toga šta ih je snašlo, te da se večeras vraćaju u Niš. Takođe, istakli su i da neke delove nastupa planiraju da promene za Evroviziju. "Nikada nismo bili u Beču, jedva čekamo. Sada trčimo da se