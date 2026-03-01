Novosađani održali 16. minuta tišine ispred Železničke stanice

Radio 021 pre 56 minuta  |  Beta
Novosađani održali 16. minuta tišine ispred Železničke stanice

Novosađani su danas 16-minutnom tišinom obeležili 16 meseci od pada nadstrešnice sa renoviranog objekta Železničke stanice koja je usmrtila 16 osoba 1. novembra 2024. godine.

Oni su se okupili na raskrsnici kod Železničke stanice gde su istakli veliki transparent "16 minuta tišine dok pravda ne progovori". Nosili su i transparente "Da se ne ponovi", "Drugi put umireš kada te zaborave – mi pamtimo i ne opraštamo", "Zadnji je čas da svoj glas zločinu ne daš". Skup je organizovan na poziv studenata Univerziteta u Novom Sadu.
