Vremenska prognoza 2. mart 2026.

Naša zemlja je pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska, pa će u većini mesta biti suvo, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Iz zapadnog Sredozemlja stiže nam malo topliji vazduh. Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. U glavnom gradu i sunce i oblaci. Temperatura do 16 stepeni. I narednih dana uglavnom suvo vreme.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 02.03.2026. Ponedeljak:Ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima prolazno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -3 do 5, a najviša od 14 do 19 stepeni. 03.03.2026. Utorak: Pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 6, a