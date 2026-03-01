Vremenska prognoza 2. mart 2026.

RTS pre 53 minuta
Vremenska prognoza 2. mart 2026.

Naša zemlja je pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska, pa će u većini mesta biti suvo, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Iz zapadnog Sredozemlja stiže nam malo topliji vazduh. Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. U glavnom gradu i sunce i oblaci. Temperatura do 16 stepeni. I narednih dana uglavnom suvo vreme.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 02.03.2026. Ponedeljak:Ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima prolazno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -3 do 5, a najviša od 14 do 19 stepeni. 03.03.2026. Utorak: Pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 6, a
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Prolećna sedmica pred nama, ali jutra još uvek hladna

Prolećna sedmica pred nama, ali jutra još uvek hladna

NoviSad.com pre 18 minuta
Narednih dana toplije, ali stiže hladni talas iz Rusije

Narednih dana toplije, ali stiže hladni talas iz Rusije

Ozon press pre 3 sata
Vremenska prognoza za ponedeljak 2. mart 2026: Sutra pretežno oblačno i suvo

Vremenska prognoza za ponedeljak 2. mart 2026: Sutra pretežno oblačno i suvo

Insajder pre 6 sati
Danas sunčano, od ponedeljka toplije vreme

Danas sunčano, od ponedeljka toplije vreme

Glas Zaječara pre 6 sati
Vremenska prognoza za ponedeljak 2. mart 2026: Sutra pretežno oblačno i suvo

Vremenska prognoza za ponedeljak 2. mart 2026: Sutra pretežno oblačno i suvo

Serbian News Media pre 6 sati
Pred Novosađanima još jedna prolećna nedelja, temperature i do 18 stepeni

Pred Novosađanima još jedna prolećna nedelja, temperature i do 18 stepeni

Radio 021 pre 7 sati
U Srbiji sutra do 19 stepeni

U Srbiji sutra do 19 stepeni

RTK pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Prolećna sedmica pred nama, ali jutra još uvek hladna

Prolećna sedmica pred nama, ali jutra još uvek hladna

NoviSad.com pre 18 minuta
„Zdravstvo na dijagnozi“ u zrenjaninskoj ZONI: Otvorena rasprava o krizi koja pogađa pacijente i lekare Zdravstvo na dijagnozi…

„Zdravstvo na dijagnozi“ u zrenjaninskoj ZONI: Otvorena rasprava o krizi koja pogađa pacijente i lekare Zdravstvo na dijagnozi

Volim Zrenjanin pre 58 minuta
Saveti lekara: Kako i koliko često možete da pijete ibuprofen

Saveti lekara: Kako i koliko često možete da pijete ibuprofen

Moj Novi Sad pre 8 minuta
Vremenska prognoza 2. mart 2026.

Vremenska prognoza 2. mart 2026.

RTS pre 53 minuta
Bukti požar kod Kikinde: Uzrok uvek isti, kad ćemo prestati sa surovom praksom?

Bukti požar kod Kikinde: Uzrok uvek isti, kad ćemo prestati sa surovom praksom?

Dnevnik pre 13 minuta