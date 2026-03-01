Posle hladnog jutra, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
NOVI SAD - Posle hladnog jutra, danas tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće istočni i jugoistočni vetar, slab do umeren, u prvom delu dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju i jak. Jutarnja temperatura biće od -5 do 4 stepena, a najviša dnevna od 13 do 19 stepeni. Posle svežeg jutra, tokom dana se i u Novom Sadu očekuje sunčano i toplo vreme. Duvaće jugoistočni, slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od 0 do 4 stepena, a najviša dnevna oko 17 stepeni. Početkom sledeće sedmice očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme.
