Vučić: Ambasada Srbije u Teheranu oštećena od šrapnela, osoblje se povlači ka Bakuu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić: Ambasada Srbije u Teheranu oštećena od šrapnela, osoblje se povlači ka Bakuu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Ambasada Srbije u Teheranu oštećena od šrapnela i da nije bila meta napada i dodao da će se danas osoblje Ambasade Srbije u Iranu povući prema Bakuu i Azerbejdžanu.

"Ambasada je oštećena. Nije naša ambasada bila meta. Meta američkog napada je bila baza 'Pasdžar', ali naravno šrapneli i svi ostaci oštetili su našu ambasadu", rekao je Vučić za TV Prva. Naše osoblje iz ambasade u Iranu je na putu ka Bakuu Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je osoblje ambasade Srbije u Iranu na putu ka Bakuu. "Naša osoblje (iz ambasade) je na putu ka Bakuu. Jutros ste slušali, neki su nam soleći pamet, rekli odvezite nas do
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić najavio: Čim se otvori vazdušni prostor, avion „Er Srbije“ poleteće za Abu Dabi i Dubai

Vučić najavio: Čim se otvori vazdušni prostor, avion „Er Srbije“ poleteće za Abu Dabi i Dubai

Danas pre 33 minuta
U Teheranu pogođena zgrada veleposlanstva Srbije

U Teheranu pogođena zgrada veleposlanstva Srbije

SEEbiz pre 33 minuta
Vučić: Naše osoblje iz ambasade u Iranu je na putu ka Bakuu

Vučić: Naše osoblje iz ambasade u Iranu je na putu ka Bakuu

Euronews pre 1 sat
Prvi snimci oštećene ambasade Srbije u Teheranu nakon raketnih napada: Razbijeni prozori, ali nema povređenih (video)

Prvi snimci oštećene ambasade Srbije u Teheranu nakon raketnih napada: Razbijeni prozori, ali nema povređenih (video)

Mondo pre 28 minuta
Vučić: Oštećena Ambasada Srbije u Teheranu, osoblje će se povući ka Azerbejdžanu

Vučić: Oštećena Ambasada Srbije u Teheranu, osoblje će se povući ka Azerbejdžanu

Insajder pre 1 sat
Najviše Srba u Abu Dabiju i Dubaiju, letovi za sada nemogući

Najviše Srba u Abu Dabiju i Dubaiju, letovi za sada nemogući

Rešetka pre 1 sat
Vučić: Čim se otvori vazdušni prostor na Bliskom istoku, poslaćemo avione po naše građane

Vučić: Čim se otvori vazdušni prostor na Bliskom istoku, poslaćemo avione po naše građane

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIranTeheranPredsednik SrbijeAzerbejdžan

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Predstavnici Venecijanske komisije sredinom marta u Beogradu zbog Mrdićevih zakona

Vučić: Predstavnici Venecijanske komisije sredinom marta u Beogradu zbog Mrdićevih zakona

N1 Info pre 18 minuta
Srbima uhapšenim u Suvom Grlu kod Srbice određen pritvor od 48 sati

Srbima uhapšenim u Suvom Grlu kod Srbice određen pritvor od 48 sati

RTV pre 23 minuta
Predstavnici Venecijanske komisije sredinom marta u Beogradu zbog Mrdićevih zakona

Predstavnici Venecijanske komisije sredinom marta u Beogradu zbog Mrdićevih zakona

Beta pre 18 minuta
Predstavnici Venecijanske komisije sredinom marta u Beogradu zbog Mrdićevih zakona

Predstavnici Venecijanske komisije sredinom marta u Beogradu zbog Mrdićevih zakona

Serbian News Media pre 18 minuta
Više stranaka opozicije potpisalo koaliciju za izbore u Kuli

Više stranaka opozicije potpisalo koaliciju za izbore u Kuli

NIN pre 13 minuta