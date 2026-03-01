Vučić: Ambasada Srbije u Teheranu oštećena od šrapnela, osoblje se povlači ka Bakuu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Ambasada Srbije u Teheranu oštećena od šrapnela i da nije bila meta napada i dodao da će se danas osoblje Ambasade Srbije u Iranu povući prema Bakuu i Azerbejdžanu.

"Ambasada je oštećena. Nije naša ambasada bila meta. Meta američkog napada je bila baza 'Pasdžar', ali naravno šrapneli i svi ostaci oštetili su našu ambasadu", rekao je Vučić za TV Prva. Naše osoblje iz ambasade u Iranu je na putu ka Bakuu Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je osoblje ambasade Srbije u Iranu na putu ka Bakuu. "Naša osoblje (iz ambasade) je na putu ka Bakuu. Jutros ste slušali, neki su nam soleći pamet, rekli odvezite nas do