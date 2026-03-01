Avganistan sprečio napade Pakistana na bivšu američku vojnu bazu

Avganistan je sprečio pokušaje napada Pakistana na vazduhoplovnu bazu Bagram, bivšu američku vojnu bazu, saopštile su danas vlasti.

Sedište provincije Parvan u kojoj se nalazi baza Bagram saopštilo je da je nekoliko pakistanskih vojnih aviona ušlo u avganistanski vazdušni prostor „i pokušalo da bombarduje vazduhoplovnu bazu Bagram“ oko pet časova ujutru. U saopštenju se navodi da su avganistanske snage odgovorile „protivvazdušnim i raketnim odbrambenim sistemima“ i da su uspele da spreče napad. Bagram je bio najveća vojna baza Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Avganistanu, a talibani su je