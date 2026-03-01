Avganistan sprečio napade Pakistana na bivšu američku vojnu bazu

Serbian News Media pre 23 minuta
Avganistan sprečio napade Pakistana na bivšu američku vojnu bazu

Avganistan je sprečio pokušaje napada Pakistana na vazduhoplovnu bazu Bagram, bivšu američku vojnu bazu, saopštile su danas vlasti.

Sedište provincije Parvan u kojoj se nalazi baza Bagram saopštilo je da je nekoliko pakistanskih vojnih aviona ušlo u avganistanski vazdušni prostor „i pokušalo da bombarduje vazduhoplovnu bazu Bagram“ oko pet časova ujutru. U saopštenju se navodi da su avganistanske snage odgovorile „protivvazdušnim i raketnim odbrambenim sistemima“ i da su uspele da spreče napad. Bagram je bio najveća vojna baza Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Avganistanu, a talibani su je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Avganistan sprečio napade Pakistana na bivšu američku vojnu bazu

Avganistan sprečio napade Pakistana na bivšu američku vojnu bazu

Beta pre 23 minuta
Ruska poruka: Izvršeni zločin je flagrantan napad na suverenitet Irana

Ruska poruka: Izvršeni zločin je flagrantan napad na suverenitet Irana

Večernje novosti pre 8 minuta
Izrael objavio snimak bombardovanja Ali Hamneija: Operacija u 3 faze (VIDEO)

Izrael objavio snimak bombardovanja Ali Hamneija: Operacija u 3 faze (VIDEO)

Nedeljnik pre 1 sat
"Udarićemo ih silom kakvu nisu doživeli" Iran najavio žestoku odmazdu Izraelu i Americi zbog ubistva ajatolaha: "To je naša…

"Udarićemo ih silom kakvu nisu doživeli" Iran najavio žestoku odmazdu Izraelu i Americi zbog ubistva ajatolaha: "To je naša dužnost"

Blic pre 1 sat
Dopisnik Newsmax Balkans iz Vašingtona: Iranska dijaspora u SAD slavi, dok Teheran tuguje nakon ubistva Hamneija

Dopisnik Newsmax Balkans iz Vašingtona: Iranska dijaspora u SAD slavi, dok Teheran tuguje nakon ubistva Hamneija

Newsmax Balkans pre 1 sat
BLOG UŽIVO Iranska vlada potvrdila: Ajatolah Ali Hamnei ubijen u napadu SAD i Izraela; Oštećena Ambasada Srbije u Teheranu

BLOG UŽIVO Iranska vlada potvrdila: Ajatolah Ali Hamnei ubijen u napadu SAD i Izraela; Oštećena Ambasada Srbije u Teheranu

Insajder pre 48 minuta
Počeo je haos: Narod se okuplja u više državam napadaju ambasade u konzulate SAD (video)

Počeo je haos: Narod se okuplja u više državam napadaju ambasade u konzulate SAD (video)

Pravda pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PakistanTalibaniAvganistan

Svet, najnovije vesti »

Električne trotinete u Sloveniji od sada mogu da voze samo stariji od 15 godina

Električne trotinete u Sloveniji od sada mogu da voze samo stariji od 15 godina

Insajder pre 13 minuta
Avganistan sprečio napade Pakistana na bivšu američku vojnu bazu

Avganistan sprečio napade Pakistana na bivšu američku vojnu bazu

Beta pre 23 minuta
Avganistan sprečio napade Pakistana na bivšu američku vojnu bazu

Avganistan sprečio napade Pakistana na bivšu američku vojnu bazu

Serbian News Media pre 23 minuta
VIDEO Iran pogodio stambenu zgradu u Izraelu, ima mrtvih i povređenih

VIDEO Iran pogodio stambenu zgradu u Izraelu, ima mrtvih i povređenih

Nova pre 23 minuta
Pogođen luksuzni hotel u Dubaiju: Turisti svedoče o užasu

Pogođen luksuzni hotel u Dubaiju: Turisti svedoče o užasu

Nedeljnik pre 8 minuta