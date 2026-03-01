Avganistan sprečio napade Pakistana na bivšu američku vojnu bazu
Serbian News Media pre 23 minuta
Avganistan je sprečio pokušaje napada Pakistana na vazduhoplovnu bazu Bagram, bivšu američku vojnu bazu, saopštile su danas vlasti.
Sedište provincije Parvan u kojoj se nalazi baza Bagram saopštilo je da je nekoliko pakistanskih vojnih aviona ušlo u avganistanski vazdušni prostor „i pokušalo da bombarduje vazduhoplovnu bazu Bagram“ oko pet časova ujutru. U saopštenju se navodi da su avganistanske snage odgovorile „protivvazdušnim i raketnim odbrambenim sistemima“ i da su uspele da spreče napad. Bagram je bio najveća vojna baza Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Avganistanu, a talibani su je