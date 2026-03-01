Ovo je status igrača Partizana u Dubaiju

Sport klub pre 20 minuta  |  Autor: Filip Mijailović
Ovo je status igrača Partizana u Dubaiju

Novi rat koji je počeo tako što su SAD i Izrael bombardovali nuklearna postrojenja u Iranu poremetio je sve sfere života, pa i sport, a Bliski istok preko noći je postao zona zatvorenog vazdušnog prostora.

To se najviše odrazilo na Evroligu u kojoj ove sezone igraju dva tima iz Tel Aviva, kao i Dubai, a baš u tom gradu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ostala su „zaglavljena“ dvojica košarkaša Partizana. Prema saznanjima Sport kluba su i Dilan Osetkovski i Šejk Milton na bezbednom i smešteni su u isti hotelski smeštaj, ali još nema informacija o tome kako bi njih dvojica mogli da napuste zemlju, odnosno još nema plana za evakuaciju. Kad je reč o srpskim košarkašima, u
