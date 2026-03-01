Danas ističe važenje važne uredbe Vlade Srbije

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Važenje vladine Uredbe o ograničenju marži u trgovini na veliko i malo koju je usvojila Vlada Srbije prestaje danas, a kako su ranije najavili iz resornog Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, do kraja prvog kvartala, dakle do kraja marta, trebalo bi da se usvoje tri ključna zakona koja će uvesti red na tržištu.

Ti zakoni bi, prema najavama iz ministarstva, trebalo na neki način da naslede uredbu, a to su Zakon o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi, novi Zakon o zaštiti potrošača i izmene Zakona o trgovini. Oni bi, kako je najavljeno, bili trajno sistemsko rešenje dok je uredba bila privremenog karaktera. Ministarka Jagoda Lazarević je u januaru izjavila Tanugu da ti zakoni neće imati za cilj ograničavanje marži i direktnu intervenciju na same cene da će, kako je
Ključne reči

Jorgovanka TabakovićInflacijaVlada Srbijejagoda lazarevicuredba o ogranicenju marzi

