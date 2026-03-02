Brat Mila Đukanovića u pritvoru

Sudija za istragu Osnovnog suda u Nikšiću odredio je zadržavanje do 30 dana biznismenu Acu Đukanoviću, bratu bivšeg predsednika i nekadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića.

Kako je saopšteno, sudija za istragu smatra da stoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao pobeći i biti nedostupan državnim organima Crne Gore u daljem toku postupka. "Na predlog Osnovnog državnog tužilaštvu u Nikšiću, određen je pritvor A. Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor je određen zbog opasnosti od bekstva. Osnovano se sumnja da je