Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Beta pre 11 minuta

Otkazani su letovi sa Aerodroma "Nikola Tesla" za Dohu i Dubai, koji su bili planirani za danas, objavljeno je na sajtu beogradskog aerodroma.

Let za Dohu kompanije Qatar Airways bio je planiran za 11.55, a let za Dubai kompanije Fly Dubai trebalo je da bude u 22.25.

Dolazak aviona iz Dubaija koji trebalo da sleti u Beograd u 21.25 takođe je otkazan.

Iz regiona Persijskog zaliva poslednji avion koji je sleteo na beogradski aerodrom bio je u subotu.

(Beta, 02.03.2026)

Povezane vesti »

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Serbian News Media pre 10 minuta
Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

N1 Info pre 55 minuta
Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Nova ekonomija pre 50 minuta
Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dohu i Dubai

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dohu i Dubai

Radio 021 pre 1 sat
Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Nova pre 41 minuta
Otkazani i današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu, još nema novog termina

Otkazani i današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu, još nema novog termina

Euronews pre 1 sat
Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromDubaiDohaTesla

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo javni poziv za podsticaje u biljnoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo javni poziv za podsticaje u biljnoj proizvodnji

N1 Info pre 15 minuta
Skaču deonice u Tel Avivu, šekel jača uprkos sukobima u regionu

Skaču deonice u Tel Avivu, šekel jača uprkos sukobima u regionu

Kamatica pre 0 minuta
Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Beta pre 11 minuta
Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Serbian News Media pre 10 minuta
Srpska rakija se u Diseldorfu predstavlja kao premium brend

Srpska rakija se u Diseldorfu predstavlja kao premium brend

Ekapija pre 5 minuta