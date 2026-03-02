Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Otkazani su letovi sa Aerodroma "Nikola Tesla" za Dohu i Dubai, koji su bili planirani za danas, objavljeno je na sajtu beogradskog aerodroma.

Let za Dohu kompanije Qatar Airways bio je planiran za 11.55, a let za Dubai kompanije Fly Dubai trebalo je da bude u 22.25.

Dolazak aviona iz Dubaija koji trebalo da sleti u Beograd u 21.25 takođe je otkazan.

Iz regiona Persijskog zaliva poslednji avion koji je sleteo na beogradski aerodrom bio je u subotu.