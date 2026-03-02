Uslediće jeziva osveta Amerike?! Tramp grmi zbog pogibije vojnika: "Zadaćemo Iranu najteži udarac, misija se nastavlja dok ne ispunimo sve ciljeve"

Blic pre 7 sati
Uslediće jeziva osveta Amerike?! Tramp grmi zbog pogibije vojnika: "Zadaćemo Iranu najteži udarac, misija se nastavlja dok ne…
Američki predsednik Donald Tramp objavio je da su pogođene stotine ciljeva u Iranu i uništeno devet iranskih brodova Tramp je izjavio da će SAD osvetiti pogibiju svojih vojnika i zadati Iranu najsnažniji udarac Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da je pogođeno na stotine ciljeva u Iranu, kao i da je uništeno devet iranskih brodova. On je takođe poručio da će Sjedinjene Američke Države "osvetiti" pogibiju svojih vojnika i, kako je naveo, zadati Iranu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Video) Operacija „EPSKI BES“: Tramp nudi imunitet iranskim vojnicima koji odluče da polože oružje

(Video) Operacija „EPSKI BES“: Tramp nudi imunitet iranskim vojnicima koji odluče da polože oružje

IndeksOnline pre 5 sati
Tramp obećava kaznu Iranu, ali ostavlja vrata otvorena za dalje razgovore

Tramp obećava kaznu Iranu, ali ostavlja vrata otvorena za dalje razgovore

Slobodna Evropa pre 5 sati
Tramp:U Iranu pogođeno stotine ciljeva, uništeno devet brodova

Tramp:U Iranu pogođeno stotine ciljeva, uništeno devet brodova

Politika pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Izrael bombarduje Liban nakon Hezbolahovog raketiranja u znak odmazde zbog Irana

Izrael bombarduje Liban nakon Hezbolahovog raketiranja u znak odmazde zbog Irana

RTV pre 15 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Kijev: Rusi napadaju Grišine, Pokrovsk i Mirnograd; Pušilin: Napredujemo ka Slavjansku

UKRAJINSKA KRIZA: Kijev: Rusi napadaju Grišine, Pokrovsk i Mirnograd; Pušilin: Napredujemo ka Slavjansku

RTV pre 5 minuta
(Mapa) Vrata pakla su otvorena! Počeo je globalni haos, iranske rakete stižu i do EU?! Emirati već u plamenu, scenario iz…

(Mapa) Vrata pakla su otvorena! Počeo je globalni haos, iranske rakete stižu i do EU?! Emirati već u plamenu, scenario iz noćne more postao stvarnost

Blic pre 15 minuta
Dubai postao ratna zona! Rakete paraju nebo, počeo totalni haos, turisti zaglavljeni: "Luda eksplozija, pobegli smo" (foto…

Dubai postao ratna zona! Rakete paraju nebo, počeo totalni haos, turisti zaglavljeni: "Luda eksplozija, pobegli smo" (foto, video)

Blic pre 5 minuta
Novi napad Irana, sirene u Izraelu i Kuvajtu; Izrael uzvratio udarima na Liban nakon napada Hezbolaha na Haifu

Novi napad Irana, sirene u Izraelu i Kuvajtu; Izrael uzvratio udarima na Liban nakon napada Hezbolaha na Haifu

RTS pre 0 minuta