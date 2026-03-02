Uslediće jeziva osveta Amerike?! Tramp grmi zbog pogibije vojnika: "Zadaćemo Iranu najteži udarac, misija se nastavlja dok ne ispunimo sve ciljeve"

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da su pogođene stotine ciljeva u Iranu i uništeno devet iranskih brodova Tramp je izjavio da će SAD osvetiti pogibiju svojih vojnika i zadati Iranu najsnažniji udarac Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da je pogođeno na stotine ciljeva u Iranu, kao i da je uništeno devet iranskih brodova. On je takođe poručio da će Sjedinjene Američke Države "osvetiti" pogibiju svojih vojnika i, kako je naveo, zadati Iranu