Putevi Srbije upozoravaju na prevaru

Bujanovačke pre 32 minuta
Putevi Srbije upozoravaju na prevaru
Bujanovac, 2. mart 2026. “Putevi Srbije” ponovo su saopštili da građani i dalje dobijaju zlonamerne SMS poruke sa lažnim potpisom tog javnog preduzeća. “Putevi Srbije” navode da se u porukama ukazuje na navodno prekoračenje brzine, nenaplaćene putarine ili druge saobraćajne prekršaje. “Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice, jer je u pitanju zloupotreba”, dodaje se u saopštenju. Sličnim saopštenjem iz JP Putevi Srbije oglasili su se i u
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

Putevi Srbije: I dalje traju pokušaji prevare sa porukama za plaćanje kazni

Putevi Srbije: I dalje traju pokušaji prevare sa porukama za plaćanje kazni

Forbes pre 47 minuta
Putevi Srbije: „I dalje traju pokušaji prevare sa porukama za plaćanje kazni“

Putevi Srbije: „I dalje traju pokušaji prevare sa porukama za plaćanje kazni“

Serbian News Media pre 2 minuta
Putevi Srbije upozorili građane da ne otvaraju SMS poruke o navodnim saobraćajnim prekršajima

Putevi Srbije upozorili građane da ne otvaraju SMS poruke o navodnim saobraćajnim prekršajima

Newsmax Balkans pre 47 minuta
Putevi Srbije - Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini

Putevi Srbije - Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini

Auto magazin pre 1 sat
Hitno upozorenje „Puteva Srbije“: Ne otvarajte ovaj SMS, u pitanju je prevara!

Hitno upozorenje „Puteva Srbije“: Ne otvarajte ovaj SMS, u pitanju je prevara!

Morava info pre 52 minuta
Upozorenje Puteva Srbije na SMS prevaru: Ne otvarajte link i ne unosite podatke platne kartice

Upozorenje Puteva Srbije na SMS prevaru: Ne otvarajte link i ne unosite podatke platne kartice

Sputnik pre 1 sat
Putevi Srbije: I dalje traju pokušaji prevare sa porukama za plaćanje kazni

Putevi Srbije: I dalje traju pokušaji prevare sa porukama za plaćanje kazni

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BujanovacSMSputarinaPutevi Srbije

Vojvodina, najnovije vesti »

Umetnost pronašla nove stvaraoce u Sajanu

Umetnost pronašla nove stvaraoce u Sajanu

RTV pre 42 minuta
Putevi Srbije: I dalje traju pokušaji prevare sa porukama za plaćanje kazni

Putevi Srbije: I dalje traju pokušaji prevare sa porukama za plaćanje kazni

Forbes pre 47 minuta
Unapređenje energetske efikasnosti u Subotici - najveće interesovanje za zamenu vrata i prozora

Unapređenje energetske efikasnosti u Subotici - najveće interesovanje za zamenu vrata i prozora

RTV pre 42 minuta
Bez vode deo Sremske Kamenice, Sremskih Karlovaca i Novog Sada

Bez vode deo Sremske Kamenice, Sremskih Karlovaca i Novog Sada

RTV pre 12 minuta
Život sa cističnom fibrozom - nada u inovativne lekove

Život sa cističnom fibrozom - nada u inovativne lekove

RTV pre 12 minuta