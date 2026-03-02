Putevi Srbije upozoravaju na prevaru

Bujanovac, 2. mart 2026. “Putevi Srbije” ponovo su saopštili da građani i dalje dobijaju zlonamerne SMS poruke sa lažnim potpisom tog javnog preduzeća. “Putevi Srbije” navode da se u porukama ukazuje na navodno prekoračenje brzine, nenaplaćene putarine ili druge saobraćajne prekršaje. “Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice, jer je u pitanju zloupotreba”, dodaje se u saopštenju. Sličnim saopštenjem iz JP Putevi Srbije oglasili su se i u