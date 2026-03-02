Danas raspisan poziv za subvencije poljoprivrednicima, sistem eAgrar već pao?

Danas pre 1 sat  |  Agroklub.rs
Danas raspisan poziv za subvencije poljoprivrednicima, sistem eAgrar već pao?

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je danas Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, a poziv je biti otvoren do 1. aprila 2026. godine.

Za ove podsticaje mogu da apliciraju lica koja obrađuju do 100 hektara površina, a samo apliciranje moguće je jedino preko sistema eAgrar, piše Agroklub. Međutim, kako ovaj portal nezvanično saznaje, eAgrar ne funkcioniše. Takođe, ovo nije prvo „padanje sistema“ u poslednjih godinu dana. Podsećaju da je poslednji put došlo do „privremenog zastoja u radu“ nakon što je trebalo da krene isplata stočarima po 100.000 dinara za prvotelke. Ministar poljoprivrede Dragan
