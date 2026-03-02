Nikola Jovanović: Mladenovcu preti nestašica vode u letnjim mesecima

Danas pre 17 minuta  |  Danas Online
U Mladenovcu se, u poslednje dve godine, nije ulagalo u nove bunare, a slabo je održavanje postojećih, kao i vodovodne mreže, pa ovoj prigradskoj opštini prete nestašice vode u letnjim mesecima, izjavio je Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu na tribini “Šta je Mladenovac Beogradu?”.

Gradske vlasti su obećavale Mladenovčanima da će biti priključeni na beogradski vodovod do 2025. godine, ali vidimo da od toga nema ništa. Tužno je da je ove godine najnovijim rebalansom predviđeno samo 865 miliona dinara za taj projekat (regionalni vodovod Makiš-Mladenovac), a da se, recimo, za dogradnju Kalenić pijace daje 1.17 milijardi, istakao je Jovanović. Na tribini “Šta je Mladenovac Beogradu?” o lokalnim problemima u opštini govorili su odbornici Predrag
