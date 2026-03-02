Mladenovcu preti kritična nestašica vode: „Infrastruktura zapostavljena, rešenje na čekanju“

Serbian News Media pre 45 minuta
Mladenovcu preti kritična nestašica vode: „Infrastruktura zapostavljena, rešenje na čekanju“

Stanovnici gradske opštine Mladenovac mogli bi se suočiti sa ozbiljnim restrikcijama vode tokom predstojećih letnjih meseci.

Na nedavno održanoj tribini pod nazivom „Šta je Mladenovac Beogradu?“, direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović upozorio je na alarmantno stanje lokalnog vodovodnog sistema, ističući da su investicije u ovaj sektor gotovo stale. Prema rečima Jovanovića, u protekle dve godine u Mladenovcu nije bilo ulaganja u nove bunare, dok je održavanje postojeće mreže i izvorišta na nezadovoljavajućem nivou. Iako je građanima ranije obećano da će opština biti
