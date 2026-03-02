Čeka se odluka o pritvoru i češljanje dokumentacije: Formirana dva predmeta protiv Aca Đukanovića

Čeka se odluka o pritvoru i češljanje dokumentacije: Formirana dva predmeta protiv Aca Đukanovića
Istovremeno dok se čeka odluka sudije za istragu Osnovnog suda u Nikšiću Save Mušikića o tome da li će biznismen Aco Đukanović iz pritvora dokazivati da arsenal oružja pronađen na tavanu kuće u Rastocima nije njegov, očekuje se i da podgoričko tužilaštvo počne detaljnu analizu dokumentacije oduzete iz njegovog stana u Podgorici, saznaju “Vijesti” nezvanično. Prema istim informacijama, reč je o obimnoj dokumentaciji pohranjenoj u više registratora, koju su
