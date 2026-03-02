Oblačno, ali suvo i toplo: Danas i do 19 stepeni

N1 Info pre 2 sata  |  Radmila Mitrović
Oblačno, ali suvo i toplo: Danas i do 19 stepeni

Danas će nad Srbijom biti umerene oblačnosti, ali se zadržava suvo i toplo vreme.

Manji pad vazdušnog pritiska iznad naših predela uslovio je pojavu oblačnosti tokom protekle noći. Ti oblaci zapadnim i južnim delovima regiona danas mogu donositi sasvim slabu kišu, dok u Srbiji ostaje suvo. I dalje smo pod uticajem tople vazdušne mase, temperatura ostaje iznad proseka za početak marta. U nastavku dana vreme pretežno oblačno, ali suvo i toplo. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Maksimalna temperatura od 14 do 19 stepeni. Ovakvo vreme zadržaće
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Danas pretežno oblačno i suvo vreme

Danas pretežno oblačno i suvo vreme

Serbian News Media pre 39 minuta
Pretežno oblačno i suvo, temperatura do 19 stepeni

Pretežno oblačno i suvo, temperatura do 19 stepeni

Glas Zaječara pre 34 minuta
U Srbiji danas do 19 stepeni: RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka i narednih dana

U Srbiji danas do 19 stepeni: RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka i narednih dana

Danas pre 1 sat
Vreme danas: Pretežno oblačno i suvo

Vreme danas: Pretežno oblačno i suvo

Nedeljnik pre 1 sat
Vremenska prognoza za Srbiju: Kakvo nas vreme očekuje danas

Vremenska prognoza za Srbiju: Kakvo nas vreme očekuje danas

NIN pre 1 sat
Proleće „virnulo“ u Niš: danas i do 15 stepeni, ali jutro još podseća da je zima tek prošla

Proleće „virnulo“ u Niš: danas i do 15 stepeni, ali jutro još podseća da je zima tek prošla

Niške vesti pre 1 sat
Prolazno umereno naoblačenje posle podne, temperatura do 19 stepeni

Prolazno umereno naoblačenje posle podne, temperatura do 19 stepeni

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Vojvodina, najnovije vesti »

Danas pretežno oblačno i suvo vreme

Danas pretežno oblačno i suvo vreme

Serbian News Media pre 39 minuta
Lepa vest: Protekle nedelje u zrenjaninskoj bolnici rođeno je 20 beba

Lepa vest: Protekle nedelje u zrenjaninskoj bolnici rođeno je 20 beba

I Love Zrenjanin pre 24 minuta
Nedeljni horoskop za period od 2. do 9. marta

Nedeljni horoskop za period od 2. do 9. marta

I Love Zrenjanin pre 14 minuta
Bez vode deo Sremske Kamenice i Sremskih Karlovaca

Bez vode deo Sremske Kamenice i Sremskih Karlovaca

RTV pre 29 minuta
Pretežno oblačno i suvo, temperatura do 19 stepeni

Pretežno oblačno i suvo, temperatura do 19 stepeni

Glas Zaječara pre 34 minuta