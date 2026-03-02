Oblačno, ali suvo i toplo: Danas i do 19 stepeni

Danas će nad Srbijom biti umerene oblačnosti, ali se zadržava suvo i toplo vreme.

Manji pad vazdušnog pritiska iznad naših predela uslovio je pojavu oblačnosti tokom protekle noći. Ti oblaci zapadnim i južnim delovima regiona danas mogu donositi sasvim slabu kišu, dok u Srbiji ostaje suvo. I dalje smo pod uticajem tople vazdušne mase, temperatura ostaje iznad proseka za početak marta. U nastavku dana vreme pretežno oblačno, ali suvo i toplo. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Maksimalna temperatura od 14 do 19 stepeni. Ovakvo vreme zadržaće