YUTA objavila informacije za putnike: Letova neće biti dok ne stignu garancije o bezbednosti

Kako su sukobi na Bliskom istoku eskalirali, putnici su ostali "zarobljeni" na aerodromima, i traži se način na koji će se vratiti bezbedno u svoje zemlje, među njima ima i srpskih državljana koje je ova situacija zatekla u Dubaiju, ali i na turističkim destinacijama, poput Maldiva i Zanzibara, koje su povezane letovima sa Dubaijem.

Povodom trenutnog stanja YUTA se oglasila na svojoj zvaničnoj instagram stranici. "Svi letovi na aerodromima Dubai International (DXB), Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) i Hamad International Airport (DOH) trenutno su obustavljeni do daljeg, nakon zatvaranja regionalnog vazdušnog prostora, navedeno je na zvaničnim internet stranicama ovih aerodroma", stoji u saopštenju. Kako su dalje naveli "zbog toga su brojne međunarodne aviokompanije,
